У Кам’янському оновили один з центрів для проживання ВПО

У Кам’янському продовжують покращувати умови для людей, які через війну покинули власні домівки. Особливу увагу приділяють літнім людям та тим, хто має інвалідність. Один із центрів тимчасового проживання істотно оновили. Відтепер це не тільки прихисток для 45 вимушених переселенців, а й комфортний та безбар’єрний простір. Більшість його мешканців – похилого віку та люди з інвалідністю. Аби забезпечити їм гідні умови, у закладі провели відповідний ремонт. Цей масштабний проєкт вдалося втілити в життя завдяки згуртованій роботі влади та міжнародних донорів у межах ініціативи з комплексної підтримки постраждалих від війни громад.

