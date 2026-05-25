Ми намагаємося прискорити роботу у Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті в достатньому обсязі – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Головне на сьогодні. Ми працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України – зрозуміло, що це перший пріоритет. Напередодні ми говорили з Президентом Франції, з Прем’єр-міністром Норвегії, сьогодні говорив із Президентом Фінляндії, наша дипломатична команда зосереджена саме на цьому. І антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба, треба шукати варіанти.

На фронті наші позиції сильніші: завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням і мідлстрайкам та нашим далекобійним санкціям нам вдалося, вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно, в цьому році в нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі й ниття так званих російських «воєнкорів».

Щодо захисту неба – ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємося прискорити цю роботу у Європі – по виробництву нашої власної антибалістики на континенті в достатньому обсязі. Я хочу подякувати Емманюелю, хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом із нами прискорювати цю роботу. Будемо й надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну, наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам – тим, які цього дійсно потребують. Програма PURL працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібне й лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже, дуже важливо.

Сьогодні в Америці – День пам’яті, день національної поваги до кожного й кожної, хто у військовій формі захищав Америку та свободу. Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було б, і ХХ століття це довело абсолютно чітко. І зараз повномасштабна війна Росії не тільки проти України, але й проти самого формату такої Європи – Європи вільної, демократичної, об’єднаної. Саме євроатлантична єдність була і є основою економічного й багато в чому соціального розвитку світу після Другої світової війни. Зараз без Америки теж усім складно. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, який допоміг нам, і ми готові поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною, для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Так само і в дипломатії. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками Президента Сполучених Штатів Америки, а також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях: від Конгресу до громадських лідерів. Цю війну треба закінчувати, і робити це достойно. Звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, – це не просто слова – роль Америки справді має бути та може бути лідерською.

Ще одне.

Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Ми обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. Я дякую всім в уряді, я дякую усім у парламенті, в обласній та місцевій владі, у громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна в нас одна.

Дякую всім, хто б’ється заради українських інтересів, як заради себе самого.

Слава Україні!