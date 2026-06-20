Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару – звернення Президента

20:02 20.06.2026
Sogodni Vnochi Ta Najblyzhchym Chasom Treba Osoblyvo Uvazhno Stavytys Do Povitryanyh Tryvog Rosiyany Pidgotuvalys Do Masovanogo Udaru Zvernennya Prezydenta

Шановні українці, українки!

Сьогодні вже вдень були нові російські удари по Україні – «шахедами». Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих «шахедів» збили, але, на жаль, були і влучання.

Також були удари по Запоріжжю – на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві.

Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.

Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром.

Я дякую всім партнерам, які допомагають нам – Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був і щоб був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі, в Групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це.

Команди наші майже кожного дня на звʼязку. Пріоритети очевидні: ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень приведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію.

Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії, це теж нафтопереробка. Більше двох тисяч кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно.

Відпрацювали нові модернізовані дрони FP: тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3 тисяч кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується.

Тривають і наші мідлстрайки – щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику.

І ще дещо. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян і яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі, а саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.

Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю її війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події.

Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти, проти цієї війни.

Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною! Дякую всім нашим людям за силу і гордість, гордість бути українцем!

Слава Україні!

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