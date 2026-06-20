Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вже вдень були нові російські удари по Україні – «шахедами». Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих «шахедів» збили, але, на жаль, були і влучання.

Також були удари по Запоріжжю – на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога у Києві.

Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.

Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром.

Я дякую всім партнерам, які допомагають нам – Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був і щоб був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі, в Групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це.

Команди наші майже кожного дня на звʼязку. Пріоритети очевидні: ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень приведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію.

Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії, це теж нафтопереробка. Більше двох тисяч кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно.

Відпрацювали нові модернізовані дрони FP: тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3 тисяч кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується.

Тривають і наші мідлстрайки – щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику.

І ще дещо. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росією у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян і яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про чотири такі ретранслятори в Білорусі, а саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці – по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання.

Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю її війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, для ракетних систем, – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, – це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події.

Загалом тільки за січень – травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, а дизеля – утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти, проти цієї війни.

Цю війну треба закінчувати. Мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною! Дякую всім нашим людям за силу і гордість, гордість бути українцем!

Слава Україні!