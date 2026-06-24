Якщо те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Довгий сьогодні день – багато нарад із нашими військовими. Вдячний усім підрозділам Збройних Сил України та інших складових наших Сил оборони України: Служба Безпеки України, наші розвідки, Національна гвардія України, Національна поліція, наші прикордонники. Кожен день є в нас необхідні результати для України, і саме такі, як це визначено нашими стратегічними завданнями.

Ми продовжуємо відповідати на російські удари по наших містах і селах. Тільки за цю добу росіяни били по Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Херсону. Дуже цинічний удар був по Запоріжжю. Були російські удари також по Донеччині, також по нашій Харківщині. Така російська жорстокість і агресія є першопричиною війни. І важливо, щоб росіяни відчували, що ця війна є, і є саме через них. Перше. Є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України й саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. І це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде в Росії безкарно та легко вкрасти землю Українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу й надалі. Дякую всім розробникам і всім нашим виробникам. Росія вже не вперше окуповує чужі землі – російська держава складається з багатьох підкорених народів, з украдених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремося за своїх людей. Ми боремося за справедливість для України. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, у Криму, на Донеччині та Луганщині. Ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема, щодо Криму чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить: якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться – і це залежить від рішення партнерів, – ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України й на території самої Росії те, що працює на російську війну, те, що робить цю війну та російську агресивність взагалі можливими.

Сьогодні була доповідь керівника ГУР МО, зокрема, за результатами наших далекобійних санкцій і санкцій середньої дальності. Розвідка здобула деякі внутрішні російські документи з реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта: наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів: поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту, були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв – як виробництво критичних компонентів для ракет у Воронежі, і саме тих ракет, якими росіяни б’ють по наших містах і селах, по нашій енергетиці, по нашому життю. Або ще одна ціль, уражена ціль, – завод у Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику. Також підтверджені ураження газових об’єктів в Оренбурзькому регіоні – це понад 1200 кілометрів від фронту. Також багато й нафтових об’єктів по всій території Росії. Уражені й центри зв’язку російської армії, які стратегічно важливі для них і застосовуються в ударах проти України та в російських погрозах світу. Наказав нашій розвідці та армії працювати на випередження по тих об’єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на Московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння: на всіх інших напрямках у Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.

Уже в більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин і дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання «Єдиної Росії» в Держдуму – їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну й не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру. Треба гарантувати мир – це найголовніше завдання.

Сьогодні була доповідь Головнокомандувача Збройних Сил, зокрема, про наші активні дії на фронті. Я дякую ДШВ – усім підрозділам, а також 100-й окремій механізованій бригаді. Затвердив наші подальші активності. Обговорили з командою і подальшу підготовку Drone Deals із нашими партнерами та реалізацію вже досягнутих домовленостей. Обсяги виробництва дронів мають збільшуватись.

Україна ніколи не хотіла війни. Всі це знають. Від першого дня війни ми хочемо миру, ми хочемо справедливості для України, ми хочемо гарантованої безпеки. Російське керівництво знає, що достойний мир можливий. Знає, що окупація не може бути легалізована. Знає, що чим довше війна, тим складніше розібратися з її наслідками. Треба, щоб Росія пішла на мир. Інструменти для цього є. Я дякую всім, хто допомагає! Я дякую кожному й кожній у наших Силах оборони й безпеки України, хто б’ється заради нашої держави, хто працює на оборону та гарантує нам влучність.

Слава Україні!