Від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні були дуже цинічні російські удари по Запоріжжю та Дніпру. У Запоріжжі – фактично полювання за цивільними об’єктами, за звичайним транспортом. Росіяни ударами FPV-дронів та іншими типами дронів атакують саме життя. Був удар по звичайній маршрутці, один з ударів прийшовся поруч із міським автобусом. Є, на жаль, загиблі. Багато поранених. Також був жорстокий, абсолютно безглуздий російський удар по Дніпру. Звичайне підприємство – цивільне виробництво. Люди загинули. Більше двох десятків людей поранено. Також – Херсон, Харків, Донеччина, Сумщина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких через такі удари. Росія продовжує свою саме терористичну війну проти України, проти українців. Звісно, ми будемо цілком справедливо відповідати Росії на всі ці удари. І ми це робимо так, щоб страждала передусім система російської держави й можливість Росії затягувати війну.

Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є і що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня «триденна війна» триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, «бензоколонка», як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно. Не терористично. Ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується, також виконуються і санкції середньої дальності. Детально обговорюємо все з військовими командувачами, зі Службою безпеки України, з міністром оборони України та нашими розвідками, постійно обговорюємо, оперативно реагуючи на реальну ситуацію, – ми корегуємо нашу далекобійну роботу, нашу активність середньої дальності. Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну «десь там». Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя.

Обов’язково щодня доповіді по ситуації на фронті. Я хочу подякувати усім бойовим бригадам, кожному нашому підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції. Це важливо, дуже. Особливо на Донеччині, де найбільше російських штурмів. Але достатньо сказати один лише факт: від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення в них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня, і потім вже – коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати Президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін – до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знову доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію та сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Вже всі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знову чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі.

Цього тижня і наступними тижнями ми будемо працювати з партнерами – є речі, які варто зробити заради наближення миру. Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від Групи семи щодо наших запитів, а також від учасників Коаліції охочих. Червень – липень мають бути результативними для України, передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку. Мир потрібен. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, я дякую кожному й кожній, хто забезпечує силу нашій державі та не забуває дбати про тих, хто поруч.

Слава Україні!