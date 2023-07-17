«Про Нікополь» 17.07.2023


Місяць без води / Ситуація в громадах / Роздача питної / Малюнки на укриттях – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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