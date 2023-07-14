«Про Нікополь» 14.07.2023


Ситуація в громадах / Гуманітарка Херсону від Покрова / Роздача води – спецпроєкт “Про Нікополь”.

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