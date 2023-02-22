«Про Нікополь» 22.02.2023 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Ранкові обстріли, провокації від окупантів, “Банк одягу” від Червоного Хреста

Про Нікополь
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