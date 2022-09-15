Васильевский остров – эфир 15.09.2022 г.

Дмитрий Кисилевский о работе во время войны / Васильевский остров

О работе Верховной Рады и народных депутатов во время войны. В студии “Васильевского острова” народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский

Васильївский острів
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