Васильевский остров – эфир 15.09.2022 г. Дмитрий Кисилевский о работе во время войны / Васильевский остров О работе Верховной Рады и народных депутатов во время войны. В студии “Васильевского острова” народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский Васильївский острів 2 переглядів Вам також може сподобатися Васильевский остров – эфир 13.09.2022 г. ГЕННАДИЙ КОРБАН о возвращении гражданства, "подрыве" Троицкого рынка и ... Васильївский острів 22 переглядів Васильевский остров – эфир 06.09.2022 г. Новый учебный год в школах и дошкольных учреждениях Днепра. Каким он ... Васильївский острів 8 переглядів Васильевский остров – эфир 23.08.2022 г. Никита Лучкин о смене поставщика газа и ситуации на рынке в условиях ... Васильївский острів 17 переглядів Васильевский остров – эфир 16.08.2022 г. Евгений Ситниченко об оперативной ситуации в Криворожском районе О ... Васильївский острів 4 переглядів Васильевский остров – эфир 11.08.2022 г. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО о гуманитарной помощи, пособиях и подготовке к зиме Об ... Васильївский острів 14 переглядів Васильевский остров – эфир 09.08.2022 г. Татьяна Янушкевич о трудоустройстве переселенцев, зарплатах и ... Васильївский острів 9 переглядів Васильевский остров – эфир 03.08.2022 г. ПОЙДЕТ ЛИ ОККУПАНТ НА КРИВОЙ РОГ? Александр Вилкул эксклюзивно о ... Васильївский острів 14 переглядів Васильевский остров – эфир 02.08.2022 г. Таисия Крушельницкая о ценах, валюте и экономических перспективах ... Васильївский острів 13 переглядів Васильевский остров – эфир 28.07.2022 г. Евгений Евтушенко о прифронтовой жизни Никополя и ежедневных ... Васильївский острів 13 переглядів Васильевский остров – эфир 26.07.2022 г. В программе «Васильевский остров» начальник управления ... Васильївский острів 13 переглядів Васильевский остров – эфир 13.07.2022 г. О криминогенной ситуации в области, пьяных водителях и аварийности, ... Васильївский острів 9 переглядів Васильевский остров – эфир 12.07.2022 г. Гость - и.о. командира теробороны "Варта Дніпра" Артем Хмельников. ... Васильївский острів 12 переглядів 123…10»Сторінка 1 з 10