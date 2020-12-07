У Підгородному затримали злочинну групу

07.12.2020 19:07

Групу наркоділків затримали у Підгородному. Правоохоронці у ході спецоперації зупинили колону автомобілів, яка рухалась в бік Новомосковська. У 7 автівках перебувало 25 людей. Вони, за оперативною інформацією, готувались до вчинення злочину.

У поліції вважають, що угрупування заробляло на обігу наркотиків. Під час обшуків вилучені помпові рушниці та карабін. Відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Покарання передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

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