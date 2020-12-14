Розвага, що несе смертельну загрозу. Лікарі занепокоєні популярною дитячою забавкою неодимовими кульками. Діти, граючись, ковтають маленькі магніти. А ті, своєю чергою, непомітно руйнують їхні організми. Медики та батьки постраждалих малят в один голос твердять — магнітний конструктор необхідно терміново прибирати з торгових полиць. Й взагалі — заборонити. Чим небезпечні неодимові кульки — Таїсія Скрипник досліджувала питання.

Неодимові кульки або, простіше кажучи, звичайний магнітний конструктор наразі досить популярна дитяча забавка. Він яскравий, цікаво складається та намагнічується. От тільки лікарі б’ють на сполох — такі іграшки варто заборонити. А між собою нарекли їх «лагідною смертю».

Однією з жертв неодимових кульок стала 2-річна Аліса. Її мама розповідає, про те, що донька проковтнула деталі магнітного конструктора, вони навіть не здогадувались. Одного дня дитині раптово стало зле.

Як з’ясувалося, три кульки пробули в організмі Аліси зо два тижні. За цей час, кажуть лікарі, вони з’єднувалися, а коли між ними потрапляла стінка стравоходу, намагнітилися з такою силою, що продірявили його.

У таких випадках рахунок вже йде на години, каже лікар. Саме через те, що ураження магнітами протікає непомітно і майже неможливо завчасно виявити проблему, неодимові кульки прозвали повільною дитячою смертю.

Видалити їх з організму можна лише хірургічним шляхом. А якщо своєчасно не звернутися за допомогою — наслідки завжди непередбачувані, каже дитячий хірург Максим Савенко.

Лікарі б’ють на сполох і кажуть, таким іграшкам не місце на полицях українських магазинів.

Неодимові магніти заборонені у Сполучених Штатах Америки. А нещодавно дитячі лікарі Латвії також спрямували скаргу до центру захисту прав споживачів з вимогою заборонити продаж магнітних конструкторів на території цієї країни.