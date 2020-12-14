В Україні загальна кількість захворілих на COVID-19 наближається до мільйона

Це офіційні дані. Але медики підозрюють, що справжня цифра може бути в три рази більшою. Втім на сьогодні, кажуть, ситуацію вдалося стабілізувати. Наприклад, за останню добу виявили менш ніж 6,5 тисяч нових хворих. Такої низької цифри не було вже давно. Але Дніпропетровщина входить у трійцю лідерів. Про ситуацію з коронавірусом детальніше — дивіться далі.

Майже шість з половиною тисяч заражень проти нещодавніх 14 тисяч за добу. Кількість смертей та хворих в Україні пішла на спад. Така тенденція намітилась після закінчення локдауну вихідного дня, кажуть в МОЗ. Додають, що не слід розслаблятися. В міністерстві наголосили про новий підхід в тестуванні. Для цього збільшують лабораторні потужності. І планують тестувати всіх, хто має навіть будь-які ознаки респіраторних захворювань.

За останню добу найбільше лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в столиці — зо 600. Потім йде Одеська і Дніпропетровська область. В нашому регіоні добовий показник склав 461 інфікованих. Найбільше у Дніпрі.

“7 113 лікуються амбулаторно, в стаціонарах перебувають 622: у 21-й лікарні – 159 пацієнтів, у 16-й лікарні – 65, у 4-й лікарні – 105 пацієнтів, у 6-й лікарні – 128, у 9-й лікарні – 93 пацієнти, в 11-й лікарні – 62, а у 6-й дитячій – 10 пацієнтів з COVID-19.”

Найтяжчих коронавірусних хворих рятують в лікарні Мечникова. Наразі тут перебувають близько ста пацієнтів з COVID-19. Реанімація вщент заповнена. Медики намагаються вилікувати навіть тих, хто майже не має шансів. Так, наприклад, було з їхньою колегою з Волновахи, яку доправили у вкрай важкому стані.

Але дива трапляються не завжди. Тож аби не ризикувати власним здоров’ям і не підхопити коронавірус, медики закликають зустрічати Різдво та Новий рік у вузькому родинному колі. Втім навіть ті, хто вже перехворіли на COVID-19, часто мають негативні наслідки. Це можуть бути панічні атаки, порушення сну та пам’яті, втрата сил. Дослідження, чим загрожує цей вірус людству, й досі тривають.