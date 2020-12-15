Підліткова жорстокість! У Кам’янському троє хлопців катували 17-річного парубка. Били кулаками по обличчю, насильно відрізали волосся, ставили на коліна та змушували вибачатись. Свої дії вони зафільмували та виклали в Інстаграм. Подія набула чималого резонансу. Як зараз себе почуває постраждалий та чи будуть покарані його кривдники — дивіться далі!

Група молодиків нещадно катувала 17-річного хлопця. Злочинні дії зафільмував один із присутніх та виклав у соціальні мережі. Таким чином підлітки вирішили похизуватись тим, як принижують жертву. Зокрема, ставлять на коліна, дають ляпаси, змушують просити вибачення, насильно зістригають волосся та врешті — забивають кулаками й ногами.

Постраждалого хлопця того дня запросили на день народження. Святкування відбувалось в одній із квартир цієї двоповерхівки. Власне тоді троє інших хлопців віком від 15 до 20 років жорстоко познущалися з Миколи. За катуваннями спостерігали ще 6 свідків.

Сусідка, яка мешкає на поверх вище каже — того вечора галас чула, але до уваги не взяла.

Намагаємось достукатись до оселі, в якій відбувались знущання, але марно.

Тим часом постраждалий та його мати на зв’язок не виходять. Як кажуть друзі Миколи — він важко переживає цей інцидент і не має бажання ні з ким розмовляти. Про це свідчать його повідомлення товаришам.

Виплила і ще одна новина — молодики, не лише розправились з Миколою, а ще виманювали в нього гроші. Протягом 2-х місяців хлопець віддавав тиранам свою студентську стипендію. В хіміко-технологічному коледжі, де на першому курсі навчається Микола, ми зустріли його одногрупників. Ті ледве знаходять слова, щоб описати своє обурення.

Шоковане і керівництво навчального закладу. Директор розповідає — хлопець адекватний й неконфліктний, навчання не пропускав.

Особи винуватців цього інциденту вже встановили правоохоронці. Двом місцевим жителям 17-и та 20 років повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення.

“Вони завдали тілесних ушкоджень підлітку та підстригли йому волосся. Все це зафільмували на камеру та виклали в мережу інтернет. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.”

Їм інкримінують порушення другої частини статті 127 — і якій йдеться про катування, вчинене групою собі. Наразі щодо любителів познущатися вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.