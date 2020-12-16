У театрі Драми та комедії тривають репетиції вистави “Красуня та чудовисько”

Як створюють новорічну казку? У дніпровському театрі Драми та комедії цей процес завжди дуже цікавий й захоплює всю трупу. Зараз там тривають генеральні репетиції вистави “Красуня та чудовисько”. Великий казкар Шарль Перо надихнув постановників. Й вони дечого додали до цієї чарівної історії. Чим же дивуватимуть публіку — вже бачила наша Ірина Каблоцька.

Як добрий батько хотів привезти донечці червону квіточку у подарунок, та що з цього вийшло. Новорічна вистава “Красуня та Чудовисько” у Драмікомі один з варіантів твору Шарля Перо. Та чому обрали саме цю казку?

Спробували узгодити ідею з власними дітьми.

Залишилося придумати форму, тобто сценічний жанр для казочки.

Танці чудовиська та його свити — лише мала частина цього новорічного святкового шоу. А це буде саме шоу! Де багато музики, пісень, унікальних ефектів, що придумали та втілили співробітники театру.

Коли готуєш казку для дітей, трохи сам стаєш дитиною. Але тільки після режисера, який повинен перейнятися чарівною історією сам, а потім захопити інших.

Перетворення гарного принца на чудовисько відбудеться на очах здивованої публіки.

Спочатку нічого не віщує героям серйозних випробувань. Але ж пригоди повинні бути, інакше немає казочки.

Все? як задумав режисер постановник, він же директор та художній керівник театру. Людина, oj втілює цю прекрасну історію про красуню та чудовисько і думає, як вона вплине на глядача.

Вже з цих вихідних вистава “Красуня та чудовисько” почне жити у стінах Драмікому. Театр турбується про захист маленьких та дорослих глядачів під час перегляду новорічного святкового шоу, тому заповнюватиме залу наполовину і нагадує про маски. Новорічні в тому числі.