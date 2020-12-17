Ігровий майданчик у дитсадку облаштували за сучасними технологіями

17.12.2020 18:45

Благоустрій дитсадочка! Нове покриття площею у 300 квадратних метрів з’явилось на ігровому майданчику в дошкільному закладі Дніпра. Облаштовували його за сучасними технологіями, із застосуванням якісних матеріалів. Така схема будівництва реалізована у місті вперше. Наскільки вона практична та у яку суму обійшлася бюджету — дивіться!

Так відгукується про нове дорожнє покриття у дитячому садочку вихователька молодшої групи. Подобається і малечі, яка радісно стрибає по дорозі.

У дошкільному навчальному закладі №84 нарешті відбувся ремонт дороги. Завідувачка дитсадку розповідає — майже за всю історію існування — дорожнє покриття не ремонтувалась взагалі. Тож порівнюючи, що було і як стало  це небо і земля.

Тож зараз дуже радіють появі оновленої доріжки, яка була виконана з дотриманням усіх стандартів.

Такий проєкт був пілотним. До цього за подібною технологією у Дніпрі дороги ще не будували.

А назва цієї нової техніки вкладання дороги кам’яний двір.

Загальна ж вартість цього проєкту приблизно 600 тисяч гривень. Ремонт доріжок подібним чином зробили ще у Таромському в дитсадку №20.

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