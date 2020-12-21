Інтерпайп передала кисневі маски на півмільйона гривень до 9 лікарень області

Потреба у кисні для пацієнтів, хворих на COVID-19, не зменшується. Для допомоги людям, що долають коронавірус, промислова компанія Інтерпайп передала кисневі маски на півмільйона гривень до 9 лікарень Дніпропетровщини.

Киснева маска вкрай важливий витратний матеріал. Якщо є кисневий апарат, але немає маски, людина дихати не зможе. У covid-відділенні лікарні №21 знаходяться 167 пацієнтів, з них 6 – в реанімації. Перша партія кисневих масок від Інтерпайп прибула саме туди.

Першу партію із 2000 кисневих масок вже отримали центральні медзаклади Новомосковська і Нікополя, а також лікарні Дніпра №№ 4, 6, 9, 11, 12, 16 і 21.

Передана партія кисневих масок загальною вартістю близько 500 тис. грн дозволить покрити дефіцит, який склався з цими витратними матеріалами. Вони легко під’єднуються до кисневих концентраторів та магістралей. І можуть врятувати життя не одному пацієнту.

З початку пандемії ІНТЕРПАЙП разом із фондами Олени та Віктора Пінчук спрямував на боротьбу з коронавірусом на національному та регіональному рівнях 10 млн доларів. У Дніпропетровській області допомогу отримали понад 20 медустанов.