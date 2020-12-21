У лікарні №6 з‘явилося обладнання, що дозволить подвоїти кількість урологічних операцій

Мова про надсучасний італійський рентген-апарат. Він слугуватиме лікарям “очима” при втручаннях на нирках. Апаратуру придбали коштом субвенції, яку залучив до бюджету Дніпра народний депутат України Дмитро Кисилевський. Її розмір – 10 мільйонів гривень. Подробиці — далі в сюжеті.

Лікарня номер 6. Медики показують свою нову гордість — рентген-апарат “С-Дуга”

Апарат дозволяє в онлайн-режимі контролювати втручання під рентгеном. З початку року в 6-тій міській лікарні провели понад 1200 урологічних операцій. Левова частина з них — видалення каменів із сечовивідної системи. Проте до сьогодні лікарі не могли оперувати на нирках. З новим апаратом все має змінитися.

Вартість апарату – 3,5 мільйони гривень. Придбали обладнання коштом субвенції, яку залучив до бюджету Дніпра народний депутат України Дмитро Кисилевський. Її загальний обсяг – 10 мільйонів гривень. Більша частина пішла на потреби медзакладів.

Відтак більш якісну меддопомогу отримуватимуть майже півмільйона жителів лівого берега, що обслуговуються в цих лікарнях. Вже зовсім скоро із новим рентген-апаратом проведуть першу операцію. Медики вже освоїли сучасне обладнання.