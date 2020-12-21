Скільки доведеться витратити на ялинку?

Практична або запашна? Зараз самий час купувати новорічні ялинки. Яку ж придбати цьогоріч — живу чи штучну? Питання досить складне. Критеріїв вибору вистачає, та найголовніший з них — ціна. Де знайти та скільки доведеться витратити на новорічне дерево — знає наша Софія Куценко.

Жива ялинка чи штучна? Одвічна дилема, яка виникає напередодні нового року. Обрати святкове дерево — досить складна задача. Пластикова практична, а та, що з лісу, має неповторний аромат. Але не варто забувати про вартість питання. Ми розповімо про це детальніше.

Свою новорічну штучну красуню Марія придбала нещодавно. Каже: на вибір здебільшого вплинула фінансова сторона. Бо пластикове дерево, все ж таки, економічніше. Щоправда, віддати за нього довелося майже півтори тисячі гривень. Та ці гроші, переконує Марія, окупиться вже за два роки.

Купити штучну ялинку можна майже будь-де. Щоправда, усюди вартість буде різною. Найдешевші дерева продають, звісно, на ринку. Де ціна стартує від 200 гривень. В магазині ж доведеться сплатити більше — від 400 і аж до кількох тисяч гривень. Але там ще й сертифікат якості нададуть. Та ось найбільший асортимент в Інтернеті. І ціни на будь-який гаманець.

Так за ялинки з сайтів можна віддати щонайменше 100 гривень. Але якщо ви шукаєте щось коштовніше — є дерева і за майже півмільйона.

Красива, пухнаста та запашна. Саме такою повинна бути ялинка у квартирі Олега Вікторовича. Чоловік все життя купує виключно живі дерева. І ще жодного разу не пошкодував на них грошей. Звісно, помічає, що з року в рік ялинки дорожчають. Але він завжди знаходить ту, яка до душі й по бюджету.

Вибирає чоловік за чітко встановленими параметрами. Рука за багато років вже набита.

У Дніпрі цьогоріч близько двохсот офіційних точок продажу ялинок. Всі пункти мають необхідні документи, в яких прописане походження та якість дерев. А ще — ялинки чіпують.

“На сайті Держлісагенства вводиться номер з бірки, де вказано, на якому підприємстві чи лісництві вона була зрубана. Тобто це є головною ознакою легальності даної ялинки.”

Вартість живих ялинок стартує від ста п’ятдесяти гривень. Утім, за новорічне дерево можна віддати й кілька тисяч. Особливо, за імпортне. Наші ж ялинки – набагато дешевші. Їх вирубка не шкодить екології. Адже їх спеціально вирощують на плантаціях.

“При нашому підприємстві діє три плантації новорічних ялинок, загальною площею 8 гектарів. На даній площі може зростати до 30-40 тисяч ялинок.”

Яку ялинку обрати та скільки за неї сплатити — особисте рішення кожного. Головне, аби був святковий настрій.