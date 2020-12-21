В області +600 нових випадків COVID-19

У Дніпрі після вдалого лікування виписують “унікальну” пацієнтку, легені якої коронавірус вразив на 95%. За її життя впродовж 2 тижнів боролись медики лікарні імені Мечникова. Саме в цей заклад доправляють найтяжчих пацієнтів. За минулу добу в нашій області зареєстрували майже шість сотень нових випадків COVID-19. Половину з них — у Дніпрі. Про ситуацію детальніше – далі.

Станом на сьогодні в Дніпрі зареєстровано понад 25 тисяч випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу таких інфікованих 600. Майже 8 тисяч лікуються амбулаторно. В стаціонарах перебувають близько 600.

“У 21-й лікарні – 149 пацієнтів, у 16-й лікарні – 67, у 4-й лікарні – 96 пацієнтів, у 6-й лікарні – 108, у 9-й лікарні – 101 пацієнт, в 11-й лікарні – 42, а у 6-й дитячій – 11 пацієнтів з COVID-19.”

Найтяжчі хворі направляються до лікарні Мечникова. Зараз в реанімації знаходяться 13 хворих на коронавірус. Ще вчора серед них була і медсестра Тетяна з Волновахи.

У місті продовжують працювати мобільні бригади, що роблять ПЛР-тестування. Вони вже обстежили понад 58,5 тисяч осіб. А в лікарні Мечникова отримали подарунок від німецького Консульства, який дозволить покращити роботу лабораторії.

По Україні ж в цілому методом ПЛР зроблено понад 250 тисяч тестів. І вже тиждень додатково впровадили дослідження експрес-тестами на антиген.

Тим часом ситуація ускладнюється тим, що додаються ще й респіраторні захворювання. Лікарі нагадують, як від них уберегтися.

Також важливі збалансований раціон та достатній сон.