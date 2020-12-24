Журналісти 11 каналу порахували, у скільки обійдеться святковий кошик 

Тотальне підвищення цін та неправдиві акції — вже у наших магазинах. Про це попереджають маркетологи, обман помічають й уважні покупці. Як же підготувати новорічний стіл з мінімальними витратами? Продуктовий кошик середньостатистичного українця збирала Софія Куценко.

Салати, закуски та основні страви. І це далеко не все, що ставлять на святковий стіл. З року в рік люди витрачають тисячі гривень, аби гідно зустріти Новий рік. Ми вирішили порахувати, у скільки обійдеться святковий кошик середньостатистичного українця.

М’ясо, гарнір та кілька салатів. З таким меню Анастасія відзначатиме Новий Рік. Дівчина накриває стіл на невеличку кампанію, тож значних витрат планує уникнути.

Наша задача — придбати усі інгредієнти для святкових страв зі списку. По можливості до кошика ще додати солодкі напої та хоча б одну пляшечку шампанського. Про всяк випадок, треба узяти щось на закуску, аби урізноманітнити новорічний стіл.

На закупи йдемо заздалегідь, аж за два тижні до Нового Року. Хоча зазвичай дівчина робить це напередодні свята. За щасливим збігом обставин, нам трапляються акції. Але Анастасія не фанат знижок.

Не довіряти новорічним знижкам радять і маркетологи.

Година роздумів та порівняння цін позаду. І в нас нарешті повний кошик. Рахуємо і вдало вписуємося у запланований бюджет.

Загалом ми витратили близько 1300 гривень. За ці кошти вдалося придбати інгредієнти для “олів’є” та “крабового”, картоплю на пюре та куряче філе. А ще – соління, ковбасну нарізку та червону ікру. Не забули й про напої. У бюджет вмістилися цілих чотири літри соку та пляшка шампанського. Але така сума за цей продуктовий кошик — завелика, кажуть фахівці.

Тільки-но уявіть, лише минулого місяця аналогічний набір продуктів був би значно бюджетнішим, бо ціни були на 10% менше. Зараз вже зекономити не вдасться. Харчові товари по завищеній вартості продаватимуть щонайменше 3 тижні. На подешевшання можна чекати лише наприкінці усіх новорічних свят.