Рятувальники закликають до обережного поводження з піротехнікою

Піротехніка — не іграшка! Напередодні новорічних свят продаж салютів та феєрверків злітає в рази. Обрати безпечну та якісну продукцію не так просто, та й непорядні торговці також трапляються. Користуватися піротехнікою можна лише дотримуючись правил. На що звертати увагу при купівлі салютів та як ними безпечно поводитися — дізнався Марко Ручка.

Ось такі петарди особливо популярні серед покупців, оскільки вони, по-перше — дешеві, від 20 гривень, а по-друге, ними досить легко користуватись. Але якщо щось піде не так, то бажання розважитись може різко змінитись на бажання одужати.

В одному із піротехнічних магазинів Дніпра пояснюють — вибухова продукція обов’язково має бути сертифікованою. У зворотному ж випадку все може закінчитись трагічно.

Аби не зіпсувати настрій та здоров’я неякісним салютом, треба відповідально поставитися до його вибору. В першу чергу — звернути увагу на строк придатності.

Й звісно, користуватися виробом неообхідно дотримуючись техніки безпеки.

Безпечна відстань буває різною й напряму залежить від калібру салюту. Якщо він дорівнює тридцяти, то відбігати краще на 30-35 метрів.Також потрібно звертати увагу на класифікацію продукту та його особливості. Необхідна інформація надрукована на зовнішньому боці коробки, але читають її далеко не всі. Сергій Тимофійович майже кожного року закуповує салюти на свята. Чоловік каже, правилами не нехтує, прислухається до рекомендацій консультанта.

Й в жодному разі піротехніка не іграшкою для малечі! Через необізнаність щодо правил користування, діти часто стають жертвами таких розваг.

Надзвичайники радять проводити профілактичні бесіди зі своїми чадами. А також в жодному разі не купувати феєрверки та подібну продукцію на стихійних ринках. Оскільки саме там найлегше натрапити на несертифіковану та зіпсовану продукцію. З цим рятувальники намагаються боротися.

Також ДСНС-ники розповсюджують містом буклети, на яких видрукований детальний інструктаж щодо безпечного користування піротехнічними засобами.