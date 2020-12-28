Аульський водовід сплатив усі борги за електроенергію

Усі борги — закриті. Аульський водовід офіційно розрахувався за спожиту електроенергію та буде працювати безперебійно. У цьому питанні допомогла облрада, яка виділила майже 40 мільйонів гривень. У наступному ж році підприємство, яке обслуговує близько мільйона мешканців Дніпропетровщини, планує модернізацію. Детальніше у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Двадцять мільйонів. Саме стільки грошей змогли зекономити на Аульському водоводі цьогоріч на електроенергії. Тариф на світло для виробництва вдалося знизити після укладання угоди з іншим постачальником. Саме це та фінансова допомога від облради дозволила погасити багаторічний борг.

Підприємство вперше за історію існування у 2020 розрахувалось за енергію, отримало ліцензію, отримало енергію на 30% дешевше, ніж інші.”

На підприємстві не відкидають, що розрахунок із заборгованостями може позитивно вплинути й на ситуацію у платіжках людей. Покращення вже відчули мешканці Криничок. Адже цьогоріч їх перевели на баланс Аульського водоводу у зв’язку з невиконанням своїх обов’язків місцевим постачальником. Відтепер абоненти замість 15 гривень за кубічний метр платитимуть 8. На черзі ж, кажуть в облраді, зміни у Верхівцевому.

“Завдяки модернізації цього підприємства, мешканці нашої області платять 5.902 за куб води. Для прикладу, мешканці міста Верхівцевого, в якому Аульський водовід не постачає ще воду, платять 25 гривень. Це суттєва різниця.”

Потужність Аульського водоводу становить 600 тисяч кубічних метрів на добу.

Та наразі підприємство працює лише на третину своїх можливостей. Причин для цього багато.

У планах керівництва — збільшити потужність підприємства. Для цього

на наступний рік запланована модернізація обладнання на суму 8 мільйонів гривень.