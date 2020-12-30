У Молодіжному театрі готують нову святкову виставу

30.12.2020 18:01

Новий рік буде казковим, впевнені у Молодіжному театрі. Там вже показують дітям багато святкових вистав і готують нову! Це буде дивовижна історія, яка розігрується у чарівному лісі. Для вистави зробили яскраві декорації, пошили костюми, написали музику й тексти пісень. Все для того, щоб глядачам сподобалася сценічна розповідь про пригоди незвичайних персонажів.

Завдяки оригінальним пісням й музиці, виставу Молодіжного театру “Пригоди у чарівному лісі” сміливо можна вважати музичним блокбастером. І його супергерої цього разу — лісові гриби! Ключ до перевтілення акторів у такі персонажі — костюми й грим.

У чарівному лісі навіть гриб маслюк має свою вдачу. Актори вирішують, яким буде їхній герой, які недоліки характеру доведеться подолати.

А відбувається у цій казочці багато чого. Бо в ній, як завжди, зіштовхнуться добро й зло.
Ірина неперевершено грає роль маленького маслюка, але вона ще й авторка текстів до пісень.
За годину з дивовижними персонажами станеться багато чого. Але всі конфлікти переважує тема любові. І таке буває у казці.

Перед тим, як показати нову виставу маленьким глядачам, її передивляються колеги: актори, музиканти, прискіпливий режисер Валерій Клейменов. Та обов’язково художній керівник театру.

Казка “Пригоди в чарівному лісі” якнайкраще пасує до початку року. Вона весела, яскрава, тож новорічна, вирішили у Молодіжному театрі. Прем’єра відбудеться другого січня. І до сьомого включно можна поцікавитися, що ж такого відбувається у чарівному театральному лісі.

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