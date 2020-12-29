В області понад 400 нових інфікованих

За добу в Україні одужало 16 тисяч, а захворіло 7 тисяч людей. На Дніпропетровщині — понад 400 нових інфікованих. А у Кабміні назвали нову кількість вакцин, які Україна отримає від COVAX. Йдеться про удвічі більшу партію препарату, аніж було анонсовано раніше. Очікується, що до країни надійде 16 мільйонів доз. Більш докладно про останні новини щодо боротьби з пандемією — далі у сюжеті.

На Дніпропетровщині + 436 нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу. Більшість традиційно у Дніпрі (241). За останніми даними, в обласному центрі майже 8,5 тисяч пацієнтів лікують коронавірус амбулаторно, понад 600 — у стаціонарах.

“У 21-й лікарні – 146 пацієнтів, у 16-й лікарні – 84, у 4-й лікарні – 85, у 6-й лікарні – 135 пацієнтів, у 9-й лікарні – 99, в 11-й лікарні – 82, а у 6-й дитячій – 6 пацієнтів.”

За минулу добу в Україні майже 7 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше — у м. Київ (953), Одеській області (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514). Держава матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19, заявляють з Києва. Уряд та Офіс Президента працюють над тим, аби у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 16 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX.

За 2020 рік медична система стала набагато сильнішою та більш спроможною до викликів. Про це заявив Денис Шмигаль на підсумковому засіданні уряду. Кількість ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 збільшилася з 12 тисяч у квітні до майже 65 тисяч зараз. Лабораторні центри МОЗ на сьогодні здатні виконувати приблизно 55 тис. тестів на добу, тоді як на початку пандемії лише 200.

Тож аби не додавати роботи вкрай завантаженим медикам, нагадуємо про три прості правила, які можуть вберегти ваше життя – дотримання дистанції, носіння маски та гігієну рук.