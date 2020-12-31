У новорічну ніч маршрутки в Дніпрі не працюватимуть

Через карантинні обмеження міська влада не планує виводити на дороги маршрутки у Новорічну ніч. Натомість працюватимуть 7 трамвайних маршрутів. Які саме — детальний графік роботи громадського транспорту на свята — далі в сюжеті. А також поради експертів: які медикаменти краще мати в аптечці у святковий період та куди телефонувати у випадку надзвичайних ситуацій та аварій.

Сьогодні, 31-го грудня усі маршрутки міста працюватимуть у звичному режимі. Після опівночі їздити не будуть. 1,2,3 січня пасажирів перевозитимуть за графіком святкових днів. Транспорту виведуть менше, аніж зазвичай.

“Орієнтовно початок в ранковий час буде відбуватись із 6:00, в залежності від маршруту — від 6:00 до 7:00. І час роботи буде приблизно до 22:00.”

Тролейбуси також 31-го грудня їздитимуть у звичному графіку — до 22:30. Натомість в Новорічну ніч проїхатися містом можна буде трамваєм. Після опівночі вони розвозитимуть комунальників по домівках. Скористатися транспортом зможуть і мешканці міста. Інтервали руху є на сайті, який ви зараз бачите на екрані.

КП “Дніпровський електротранспорт”:

www.det.dp.ua/news

Загалом працюватимуть 7 трамвайних маршрутів.

В умовах пандемії краще зустрічати новий рік у невеликих компаніях, радять лікарі. Також медики попереджають: надмірне вживання алкоголю та їжі може призвести до загострення хронічних захворювань.

“Частішають напади панкреатиту, загострення жовчекам’яної, сечокам’яної хвороби, подагри.”

До того ж зіпсувати новорічний настрій можуть й харчові отруєння. Зазвичай вони виникають через порушення правил зберігання продуктів.

“Про це можуть свідчити такі симптоми як підвищення температури тіла, пронос блювота. При наявності таких симптомів треба викликати бригаду екстреної медичної допомоги.”

До Новорічних свят медики радять мати під рукою сорбенти, ферментати та спазмолітики. А ще заздалегідь дізнатися графік роботи свого сімейного лікаря. Також просять бути обережними із піротехнікою та прибирати за собою використані салютні установки.

Наостанок комунальники нагадують номери телефонів, за якими варто телефонувати у випадку надзвичайних ситуацій та аварій:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МІСЬКРАДИ: 732-12-12

КП “ДНІПРОВОДОКАНАЛ”:

745-47-30,

745-47-39

КП “Теплоенерго”:

374-30-18

КП “Коменергосервіс”:

(067) 576-68-21

Усі комунальні служби в новорічну ніч працюватимуть в штатному режимі.