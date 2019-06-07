Озеро прямо посеред будинку

У селищі Широке, що на Дніпропетровщині, днями сталася масштабна злива. Через неї з берегів вийшла місцева річка Бакаєць. Її води потрапили у житлові та господарські будівлі, затопили двори й городи. Рівень затоплення сягав до сорока сантиметрів. Багатьом сім’ям довелося шукати собі прихистки. Затопленими залишаються п’ятнадцять житлових будинків та понад п’ятдесят домогосподарств. Найближчим часом воду повинні відкачати. Матеріальні збитки постраждалим має компенсувати місцева влада.

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