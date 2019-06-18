Чемпіонат України з параканое пройшов у Дніпрі цими вихідними.

В заїздах взяли участь дванадцять титулованих спортсменів з п’яти областей. Саме ці змагання є відбірковим етапом на чемпіонат світу, що пройде у серпні в Угорщині. Там наші спортсмени боротимуться за участь в паралімпіаді наступного року у Токіо. До запливу готується Сергій Ємельянов із Луцька. Чоловік – дворазовий чемпіон світу та переможець паралімпіади з параканое. У цьому спорті 4 роки. Після Паралімпійських Ігор 2016-го не програв жодного старту. Утім, каже, сьогодні буде з ким позмагатися. Сергій змагатиметься на човні, на якому виграв чемпіонат Європи. Розповідає, каное для паралімпійців мають свої відмінності. Та не менш важливі й весла, каже чемпіонка світу Марина Мажула. В неї вони з карбону – легкі та міцні водночас. Для кожного спортсмена весла виготовляють за індивідуальними замірами. На Чемпіонаті України спортсмени долають водою так званий спринт – 200 метрів. Це максимальна дистанція для параканоїстів. Усього змагаються дванадцять учасників з 5-ти областей. Після запливів – діляться враженнями. Найкращим серед чоловіків став переможець паралімпіади в Ріо-де-Жанейро Сергій Ємельянов. А от кращий жіночий результат в Марини Мажули – трохи більше п’ятдесяти трьох секунд. Спортсмени розповідають, такі результати – це щоденна копітка праця й відточення навичок. Титуловані учасники зізнаються, для них спорт – це справа, що переростає в стиль життя та займає весь вільний час. Проте, кажуть, великі перемоги того варті. Дуже допомагає підтримках коханих. Сьогоднішні змагання – це відбірковий етап на чемпіонат світу, що вже в серпні пройде в Угорщині. Там спортсмени боротимуться за ліцензії на участь в найпрестижніших перегонах – Паралімпіаді 2020 у Токіо. У федерації каное України сьогоднішніми виступами спортсменів задоволені. Кажуть, у Токіо головними суперниками для наших спортсменів будуть англійці, італійці та канадці. Утім запевняють, маємо всі шанси на перемогу.

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