Гонка націй напередодні Дня металурга

25.06.2019 18:26

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП підтримала “CHALLENGE RACE NATION” – нове спортивне змагання в Дніпрі. А крім того ініціювала спеціальну тренувальну програму для представників дніпровських компаній.

” RACE NATION” або забіг з перешкодами – популярне у світі спортивне змагання. Його учасники долають не лише дистанцію по пересіченій місцевості, а й різноманітні перешкоди. В Дніпрі захід відбувається вдруге. Інтерпайп, який розвиває спортивну культуру в регіоні та активно залучає до цього дніпровський бізнес, став титульним спонсором гонки. На запрошення ІНТЕРПАЙП 20 представників дніпровських компаній беруть участь у спецпроекті “CHALLENGE RACE NATION” . Вони публічно готуються до екстремального змагання. Всі учасники – непрофесійні спортсмени. Своїм прикладом вони демонструють: у разі грамотної підготовки забіг з перешкодами може стати цікавою спортивною пригодою. Програма підготовки розрахована на 5 тижнів, наприкінці яких з учасників проекту буде сформовано 4 команди. Тренує групу досвідчений спортсмен Денис Нікулін. “RACE NATION”  відбудеться 20 липня у Тунельній балці.

Інші новини

Шістдесят гривень за екстремальне катання

26.06.2019 18:54

Жили у темряві майже 15 років!

26.06.2019 18:50

Штаб Дмитра Кисилевського фіксує випадки недобросовісної політичної конкуренції

26.06.2019 18:48

Бійки, стрілянини та масові пограбування!

26.06.2019 18:41

Сотні мешканців Дніпропетровщини долучилися до всеукраїнської акції проти вуличної реклами наркотиків

26.06.2019 18:38

“Золота надія 2019”

26.06.2019 18:36