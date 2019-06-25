Гонка націй напередодні Дня металурга

Промислова компанія ІНТЕРПАЙП підтримала “CHALLENGE RACE NATION” – нове спортивне змагання в Дніпрі. А крім того ініціювала спеціальну тренувальну програму для представників дніпровських компаній.

” RACE NATION” або забіг з перешкодами – популярне у світі спортивне змагання. Його учасники долають не лише дистанцію по пересіченій місцевості, а й різноманітні перешкоди. В Дніпрі захід відбувається вдруге. Інтерпайп, який розвиває спортивну культуру в регіоні та активно залучає до цього дніпровський бізнес, став титульним спонсором гонки. На запрошення ІНТЕРПАЙП 20 представників дніпровських компаній беруть участь у спецпроекті “CHALLENGE RACE NATION” . Вони публічно готуються до екстремального змагання. Всі учасники – непрофесійні спортсмени. Своїм прикладом вони демонструють: у разі грамотної підготовки забіг з перешкодами може стати цікавою спортивною пригодою. Програма підготовки розрахована на 5 тижнів, наприкінці яких з учасників проекту буде сформовано 4 команди. Тренує групу досвідчений спортсмен Денис Нікулін. “RACE NATION” відбудеться 20 липня у Тунельній балці.