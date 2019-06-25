З літнього відпочинку – на лікарняне ліжко

Кульовим пораненням стегна скінчився скаутський похід для 15-річного підлітка. Він відпочивав у наметовому таборі, поблизу навчально-тренувального полігону у Партизанському. Саме там відпрацьовували стрільби курсанти Дніпропетровського університету внутрішніх справ. Як сталося, що куля потрапила у підлітка й хто у цьому винен?

15-річний Іван розповідає: разом з друзями відпочивав у літньому таборі. Був як раз в одному з походів із наметами. Стрільбу, каже хлопець, вони чули. Але навіть не думали, що то навчання. І тим паче, що до місця їхнього відпочинку щось взагалі може долетіти. Куля влучила у хлопця біля самісінького намету. Він навіть одразу не зрозумів, що сталося. Відчув лише біль у нозі та побачив кров. У тяжкому стані із пораненням стегна хлопця доправили до обласної дитячої лікарні. Тут його прооперували. Кулю дістали. Зараз життю Івана нічого не загрожує. В Університеті внутрішніх справ, чиї курсанти і були на тренувальних стрільбах, кажуть: чекають на результати експертизи. Вона має з’ясувати чи з їхнього автомату випущена куля, що поранила підлітка. Полігону, кажуть в університеті, вже більш як 20 років. І жодного подібного випадку не було. Про те, що у заповіднику є діти – ніхто не здогадувався. Місцеві лісники про навчання мали знати і попереджати. За справу взялося Державне бюро розслідувань. Тут вже розпочали кримінальне провадження за фактом недбалості службових осіб університету внутрішніх справ. Питання у слідчих – і до організаторів дитячого відпочинку. За інформацією міськради, організатор відпочинку – ГО “Сучасний розвиток”. Її керівниця Юлія Фурсова своєї провини не вбачає. Каже – це взагалі був не стаціонарний табір. А просто відпочинок у лісі для дітей, який вона організовувала разом з батьками. Звуки стрільби чули, але на навчання навіть і не думали. Остаточні висновки про те, хто винен у нещасному випадку – за державним бюро розслідувань. А у міськраді ж пообіцяли прокоментувати ситуацію вже завтра.