“Золота надія 2019”

У неформальній атмосфері пройшла зустріч медалістів Дніпра з відомими мешканцями нашого міста. У випускників була нагода запитати те, що їх цікавить. А у спікерів розповісти про свої історії успіху і дати – тепер вже колишнім школярам – поради для майбутнього дорослого життя.

В залі сто вісімдесят три володарі золотих та срібних медалей. Але навіть з круглих відмінників лише одиниці отримали на ЗНО двісті максимальних балів. Серед них Аліса Адамська. На сцені чотири спікери. Всі з різних сфер діяльності, але кожен має свою історію перемоги. У тому числі й мер Дніпра – Борис Філатов. Як стали успішними, про що мріяли в дитинстві – випускники ставили будь-які питання. Цікавилися, як дістатись цілі і не зійти зі шляху. Чи ненайбільше зверталися до мера Дніпра. Борис Філатов ділився своїми думками, давав поради. І навіть подарував книгу за одне з питань. Про мотоцикл запитала медалістка Марія, яка у майбутньому хоче стати юристкою. Книгу про розвиток історії людства вона отримала із підписом мера. Загалом захід проходив у неформальній атмосфері. І саме у такий спосіб хочуть і надалі спілкуватись з випускниками шкіл. Загалом цього року у Дніпрі стали випускниками майже п’ять тисяч старшокласників.