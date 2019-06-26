Сотні мешканців Дніпропетровщини долучилися до всеукраїнської акції проти вуличної реклами наркотиків

У містах регіону люди озброїлися балончиками з фарбою та замальовували написи про продаж заборонених речовин. Кілька акцій пройшли і в Дніпрі.

Житломасив Сонячний, одинадцята ранку. Півсотні людей обходять подвір’я багатоповерхівок та зафарбовують адреси сайтів, які продають наркотики. Такі написи – на кожному кроці. Серед тих, хто сьогодні вийшов на боротьбу з настінною рекламою заборонених речовин, є й колишні наркозалежні. Вони, як ніхто інший, розуміють необхідність протидіяти цьому злу. Долучилися до акції і спортсмени Дніпра. Вони пропагують здоровий спосіб життя. І хочуть, аби молодь займалася фізичною активністю, а не вживала наркотики. Кажуть: зафарбовування написів – то найменше, що вони можуть зробити. Бо, на жаль, продаж наркотиків в інтернеті спрямований саме на дітей та підлітків. Підтримала захід і поліція. Правоохоронці кажуть: затримати людей, що розписують місто рекламою наркотиків, вкрай важко. До речі, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за рекламу наркотиків. Та чи приймуть його найближчим часом – невідомо. Наразі такі написи – кваліфікують як порушення правил благоустрою. За що максимальне покарання, передбачене законом – штраф до тисячі трьохсот шістдесяти гривень.