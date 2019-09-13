Вони штовхаються та б’ються, виламують двері, ба навіть – трощать вітрини

В дні оновлення асортименту секонд-хенди Дніпра буквально штурмують сотні прихильників екстремального шопінгу. Хто вони: любителі дешевого імпортного одягу, чи перекупники? Наші кореспонденти рушили на один із так званих завозів товару. А ще – розпитали фешн-експертів, чи варті речі із секонд-хендів вашої уваги.

В інтернеті – десятки роликів, де люди влаштовують справжні погроми у секонд-хендах. Ось на житломасиві “Парус” розлютований натовп трощить скло на вході до магазину.

А от – в районі “Озерки” – люди в прямому сенсі лізуть по головах та перестрибують один одного у гонитві за речами.

Аби особисто поспілкуватися з прихильниками екстремального шопінгу, вирушаємо на вулицю Титова. В тутешньому секонд-хенді сьогодні оновлення асортименту. На вході – десятки людей, що згрупувалися, немов спартанці.

О 9-тій відкриваються двері. І починається пекло…

Натовп моментально вривається всередину, притискаючи дверима охоронців.

У перших рядах хлопці спортивної статури, за ними – жінки, діти та навіть люди похилого віку. Всередині вони швидко зривають одяг з вішаків, набирають десятки речей.

Товар, що не сподобався, просто кидають на підлогу. Люди, які випадково потрапили на завіз – шоковані.

Й справді: повний магазин людей, а примірочні – вільні.

Маркетологи пояснюють: секонд-хенди – новий мегапопулярний спосіб заробітку.

Популярність магазинів вживаних речей в Україні – постійно зростає. Статистика приголомшує: за рік на одного українця припадає аж два з половиною кілограми одягу, придбані в секонд-хендах. Зокрема, й елітні речі.

Магазини вживаного одягу – є й у Європі, їх називають вінтаж-шопами. Але там – жодної тисняви, дизайнери навіть презентують свої колекції, деякі крамниці працюють вночі. Як от ця, приміром, у Парижі.

Та чи реально відшукати щось справді цінне в українських секонд-хендах? Настя Бас – відома дніпровська дизайнерка та стиліст. Зазвичай працює із шоу-румами та шиє на замовлення, проте сьогодні ексклюзивно для 11 телеканалу вона вперше проведе ревізію секонд-хенду.

Дівчина одразу звертає увагу на розмаїття жіночих піджаків.

А от чоловікам, каже, скласти образ буде складніше – асортимент речей гірший.

Настя розповідає, секонд-хенди популярні серед дизайнерів, проте знайти цікаві речі щороку стає дедалі складніше – через перекупників.

Дизайнерка радить, знайти цікаві речі будь-де вам допоможе власне відчуття стилю та креатив. Аби його розвивати, треба не гнатися за модою, а підкреслювати свою індивідуальність.