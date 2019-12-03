“Мастерок” – перезавантаження

Лауреат міжнародних конкурсів, зразковий дитячий ансамбль готується до нових концертів. Нагадуємо – улітку цього року пішов з життя засновник і беззмінний керівник колективу Михайло Некрич. Зараз “Мастерок” переживає складні часи, але не припиняє репетицій. Наша Ірина Каблоцька побувала на одній з них.

Щовихідні вони збираються на репетиції. А протягом тижня в юних артистів є ще індивідуальні заняття. У такому режимі “Мастерок” живе багато років.

Творчий досвід в артистів різний. Якщо Даніель три роки в ансамблі, то Арина – випускниця, вона в “Мастерке” сім років.

У дитячих колективах артисти постійно змінюються. Зараз “Мастерок” на порозі такого оновлення. А творчим процесом тепер керує Георгій Некрич – син знаменитого засновника ансамблю Михайла Некрича.

Існує ціла колекція вінілу та компактдисків з унікальними виступами дитячого колективу за багато років. Нинішні учасники їх всі передивилися. Стараються дотримуватися стилю виконання номерів.

Навчитися грати дитину на інструменті непросто, каже Георгій Некрич. Але допомагає зацікавленість, прагнення до успіху.

Ансамбль “Мастерок” і зараз відкритий для всіх, хто хоче поринути у світ естрадного шоу. Треба лише готуватися до великої, але веселої праці.