У Дніпрі медики рятують життя маленького хлопчика з Бахмута

Дитина випала з вікна четвертого поверху. Із важкими травмами його шпиталізували до місцевої лікарні. Та вночі, попри негоду, гвинтокрилом доправили до Дніпра. Тут вже за порятунок хлопчика взялися медики обласної дитячої лікарні. Усі подробиці – далі.

Забій головного мозку, легенів, перелами кісток тазу – Давида до Дніпра доправили у вкрай важкому стані. Та сьогодні, кажуть медики, вже є позитивна динаміка.

Біля Давида чергують мама с татом. Розповідають, до порятунку сина підключились усі – і військові, і медики. Попри негоду хлопчика гвинтокрилом доправили до Дніпра.

Мама Давида розповідає: хлопчик дуже активний. Тож завжди намагалася за ним стежити. Каже – відволіклась на кілька хвилин. Та цього вистачило, аби син відчинив вікно та випав з 4-го поверху.

Родина Остапенко має трьох синів. Чотирирічний Давид – найменший. У бахмутській поліції кажуть: сім’я благополучна. Жодних скарг чи нарікань на них не було.

Медики поки що утримуються від прогнозів стосовно подальшого перебігу подій. Кажуть – загроза життю хлопчика ще існує, втім сподіваються на краще.