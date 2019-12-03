Зима – за розкладом

Перший сніг за ніч засипав усе місто. І вже зранку дороги вкрилися білою кашею. А пішоходи були змушені пробиратися через кучугури. Чи витримало місто випробування негодою – Артем Россінський розкаже.

Цей день для пані Марини ледь не розпочався з падіння. Жінка поспішала на зупинку громадського транспорту, й посковзнулася.

Пішоходи кажуть: на житломасивах та навіть у центрі міста важко пересуватися.

Подекуди двірники все ж таки розчищали тротуари та двори.

Автомобілістам пощастило більше. Вночі розчищати сніг вивели понад півтори сотні одиниць техніки у місті та області. Більш як дві тисячі кілометрів автошляхів області звільнили від снігу зусиллями служби автомобільних доріг. там кажуть – рух напрямками державного значення вільний.

За лопати взялися й сумлінні підприємці, що мають приміщення на червоній лінії. Катерина зрання чистить від снігу сходи свого офісу. Каже: це під силу навіть тендітним дівчатам.

Мерія ж нагадує: підприємці повинні прибрати сніг з тротуарів у перші ж години, як він випав. За порушення цих норм може загрожувати штраф – до тисячі семисот гривень.

Також сьогодні сталося близько десяти ДТП. Це навіть менше, ніж зазвичай. Патрульні пояснюють – через ускладнені погодні умови кермувальники зменшили швидкість руху.

На завтра синоптики прогнозують мінус два градуси. Проте вже з четверга і до кінця тижня температура триматиметься на плюсовій позначці.