Два селища без води

Мешканці Горького та Шевченка зо пів року потерпають від перебоїв із водопостачанням. А нещодавно воду взагалі вимкнули на два тижні! Люди винуватять у всьому місцеву владу. Мовляв, профільне комунальне підприємство не перераховує їхні гроші компанії-водопостачальнику. Ба більше — у бік людей навіть почали сипатися погрози. Деталі конфлікту в сюжеті Владислава Авдієнка.

Галині Єгорівні за сімдесят. Жінка бідкається: вести господарство без водопостачання непросто. Запаси зберігає в каністрах, бідоні та навіть ванні.

Води немає й у двоповерхівках на центральних вулицях селища Горького. Люди рятуються як можуть.

Від постійних перебоїв із водою страждають мешканці одразу двох селищ: Горького та Шевченка – загалом майже 2 тисячі людей сьогодні вони обурені вийшли під стіни сільради на мітинг.

Місцеві розповідають: проблеми із водопостачанням почалися давно, та за останні пів року ситуація значно погіршилася, а нещодавно воду взагалі вимкнули – на два тижні.

Людям вдалося дізнатись: за несплату їх відключила компанія-водопостачальник “Аульський водовід”. У цьому винуватять сільську владу. Мовляв, ті не перераховують кошти, які люди сплачують за воду.

Ба більше – селяни твердять, їм начебто погрожує особисто сільський голова.

За поясненнями йдемо до голови сільради.

Сьогодні його кабінет зачинений. Телефоном чоловік пояснює: знаходиться на лікарняному. Твердить: у всьому винні старі комунікації та брак коштів.

Пояснює, у комунального підприємства сільради утворився борг перед “Аульським водоводом”. Саме КП погасити його не в змозі, а сільська влада начебто не має права допомагати грішми.

Розв’язати питання, твердить сільський голова можна. Треба аби водопостачальник подав на КП до суду. І тоді сільрада погасить за них борг. Позицію самих комунальних дізнатися не вдалося. На місці їх не було.