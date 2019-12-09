Два селища без води

09.12.2019 18:09

Мешканці Горького та Шевченка зо пів року потерпають від перебоїв із водопостачанням. А нещодавно воду взагалі вимкнули на два тижні! Люди винуватять у всьому місцеву владу. Мовляв, профільне комунальне підприємство не перераховує їхні гроші компанії-водопостачальнику. Ба більше — у бік людей навіть почали сипатися погрози. Деталі конфлікту в сюжеті Владислава Авдієнка.

Галині Єгорівні за сімдесят. Жінка бідкається: вести господарство без водопостачання непросто. Запаси зберігає в каністрах, бідоні та навіть ванні.

Води немає й у двоповерхівках на центральних вулицях селища Горького. Люди рятуються як можуть.

Від постійних перебоїв із водою страждають мешканці одразу двох селищ: Горького та Шевченка  загалом майже 2 тисячі людей сьогодні вони обурені вийшли під стіни сільради на мітинг.

Місцеві розповідають: проблеми із водопостачанням почалися давно, та за останні пів року ситуація значно погіршилася, а нещодавно воду взагалі вимкнули  на два тижні.

Людям вдалося дізнатись: за несплату їх відключила компанія-водопостачальник “Аульський водовід”. У цьому винуватять сільську владу. Мовляв, ті не перераховують кошти, які люди сплачують за воду.

Ба більше  селяни твердять, їм начебто погрожує особисто сільський голова.

За поясненнями йдемо до голови сільради.

Сьогодні його кабінет зачинений. Телефоном чоловік пояснює: знаходиться на лікарняному. Твердить: у всьому винні старі комунікації та брак коштів.

Пояснює, у комунального підприємства сільради утворився борг перед “Аульським водоводом”. Саме КП погасити його не в змозі, а сільська влада начебто не має права допомагати грішми.

Розв’язати питання, твердить сільський голова можна. Треба аби водопостачальник подав на КП до суду. І тоді сільрада погасить за них борг. Позицію самих комунальних дізнатися не вдалося. На місці їх не було.

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