У Дніпрі не можна використовувати петарди, салюти та феєрверки. За це передбачена адміністративна відповідальність. Попри заборону, містян, які бавляться у такий спосіб – вистачає. Переважно це підлітки. Журналісти 11 каналу перевірили та викрили точки продажу, де без перепон продають петарди дітям.

Феєрверки та петарди — під забороною. Тільки у грудні до поліції надійшло зо три десятки скарг від стурбованих дніпрян. Правоохоронці твердять: бавляться піротехнікою переважно неповнолітні. Та нагадують, що за порушення правопорядку передбачена відповідальність.

Забавки з петардами та феєрверками часто погано закінчуються. Це залежить від якості виробів.

Наш таємний агент вже повертається з магазину з пустими руками.

Продавці спеціалізованої крамниці не продали неповнолітньому піротехніку. Тож відправляємо нашого агента до звичайного магазину. Від місцевих знаємо, що там підторговують петардами.

Як виявилось, тут все значно простіше. Продавців вік покупця не смутив.

Йдемо до продавчині, жінка губиться та виправдовується.

Не дуже етично. Особливо з огляду на те, що використання салютів та феєрверків заборонено через війну на Сході України.

Тож, якщо ви помітили торгівлю з під поли, або, що хтось бавиться піротехнікою— викликайте поліцію.