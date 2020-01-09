Таку назву мав фестиваль-конкурс вертепів та колядницьких гуртів. Журі на чолі з народною артисткою України Ніною Матвієнко оцінювало майстерність більше десятка колективів з різних областей України. Більше деталей – у наступному сюжеті.

На фестиваль-конкурс приїхало шістнадцять колективів з Донецької, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вік учасників – від восьми і аж до сімдесяти п’яти років. Мета заходу – привернення уваги до автентичних колективів, а також популяризація обрядів та народних традицій.

Почесним членом журі на конкурсі стала народна артистка України – Ніна Матвієнко. На її думку, такі заходи необхідні, адже це чудова нагода для колективів обмінятися досвідом та дізнатися про невідомі перлини нашого фольклору.

Окрім того, на фестивалі діяв ярмарок з виробами місцевих майстрів. А також тут були майстер-класи з Петриківського розпису для всіх охочих.

Учасники змагалися у трьох номінаціях:”Різдвяна коляда та різдвяний спів”, “Кращий атрибут вертепу”, і “Різдвяна страва “.