“Різдвяне диво” під Новомосковськом

09.01.2020 17:28

Таку назву мав фестиваль-конкурс вертепів та колядницьких гуртів. Журі на чолі з народною артисткою України Ніною Матвієнко оцінювало майстерність більше десятка колективів з різних областей України. Більше деталей  у наступному сюжеті.

На фестиваль-конкурс приїхало шістнадцять колективів з Донецької, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вік учасників  від восьми і аж до сімдесяти п’яти років. Мета заходу  привернення уваги до автентичних колективів, а також популяризація обрядів та народних традицій.

Почесним членом журі на конкурсі стала народна артистка України  Ніна Матвієнко. На її думку, такі заходи необхідні, адже це чудова нагода для колективів обмінятися досвідом та дізнатися про невідомі перлини нашого фольклору.

Окрім того, на фестивалі діяв ярмарок з виробами місцевих майстрів. А також тут були майстер-класи з Петриківського розпису для всіх охочих.

Учасники змагалися у трьох номінаціях:”Різдвяна коляда та різдвяний спів”, “Кращий атрибут вертепу”, і “Різдвяна страва “.

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