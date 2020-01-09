З першого січня набув чинності закон “Про державний бюджет на 2020-й рік.” У головному фінансовому документі країни передбачені певні зміни. Вони вплинуть не лише на зарплатню та соціальну допомогу, але й прикладом на розмір судового збору. Подробиці далі.

Мінімальна зарплатня – це соціальна гарантія. Тобто сума, менше якої роботодавець не має права платити своїм робітникам. Й неважливо де людина працює – на державному чи приватному підприємстві. До того ж мінімальна зарплатня не включає компенсації, надбавки, та передбачені на підприємстві грошові заохочення. З настанням нового року мінімальна зарплатня в Україні збільшилася на 550 гривень. Тепер вона становить 4723 гривні. Хоча на руки ті, хто її заробляє, отримують десь три з половиною тисячі. Усе через податки.

З 1 січня збільшився і прожитковий мінімум. Для різних соціальних та демографічних груп населення установлені цифри, що трохи різняться. Але в середньому він дорівнює 2027 гривням.

До прожиткового мінімуму прив’язані чимало соціальних виплат незахищеним категоріям населення. Раніше цей зв’язок прослідковувався й щодо штрафів. Але у грудні Кабмін схвалив законопроєкт, який це скасовує. В уряді розраховують підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів та штрафів.