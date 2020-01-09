У Дніпрі матір збитого на зебрі восьмирічного хлопчика розшукує свідків аварії, яка ледь не забрала життя її дитини. Нагадаємо, резонансна ДТП сталася на проспекті Богдана Хмельницького ще напередодні Нового року. Восьмирічний хлопчик переходив дорогу пішохідним переходом. А от водій “Опеля”- його не помітив. Від удару дитина втратила свідомість. Постраждалого у надважкому стані доставили до лікарні. Наразі він перебуває у відділенні нейрохірургії. Лікарі запевняють – життю хлопчика вже нічого не загрожує. Утім, аби водій-винуватець не зміг уникнути відповідальності, матір шукає свідків аварії.

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