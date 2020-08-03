Побили до півсмерті

У Дніпрі рятують 24-річного інтерна. На співробітника восьмої міської лікарні, що перебував у компанії друзів, напали невідомі. Гамселили так, що в молодого чоловіка стався інсульт. Проте по допомогу до медиків він одразу не звернувся. У критичному стані його значно пізніше доставили до лікарні Мечникова. Що відомо про цю моторошну бійку та в якому стані постраждалий – наші кореспонденти дізнавались.

Двадцятичотирирічний інтерн-отоларинголог Юрій Заяць до лікарні Мечникова потрапив 31 липня – через добу після побиття. У важкому стані чоловіка привезли швидкою із паралічем правої частини тіла та порушенням мовлення.

У постраждалого стався серйозний крововилив у мозок. Лікарі кажуть: у такому стані могли й не врятувати.

Нині чоловік починає виявляти ознаки свідомості, однак його стан лікарі все ще оцінюють як дуже важкий. Тож і давати прогнози на майбутнє – не беруться. Однак кажуть: якщо піде на поправку – попереду його чекає складне лікування.

За справу тим часом взялися правоохоронці. За їхньою інформацією, у ніч на 30 липня постраждалий з друзями перебував на Набережній Перемоги. До них підійшли троє невідомих чоловіків. Через що спалахнув конфлікт та чому саме Юрію дісталося так, що опинився на межі життя та смерті – поліцейські лише встановлюють.

Поки триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють причетних та шукають свідків злочину.