Золота надія Дніпра! 

Це почесний титул випускників шкіл, які отримали найвищу нагороду за своє навчання. Цього року золотих та срібних медалістів 283. На сто більше ніж торік! Усіх цих талановитих та наполегливих дітей запросили на традиційну зустріч з міським головою. Дивіться подробиці далі.

Медалісти — то гордість навчальних закладів. Але в кожного найкращого учня свій шлях до золота. Когось мотивувала гордість, когось — прагнення до знань, а хто просто дав слово, але дуже тверде.

Борис Філатов зізнався, що, на відміну від своїх сьогоднішніх гостей, медалістом він не був. Смак до навчання розпробував вже в університеті, який закінчив з двома червоними дипломами. Ще студентом, каже, почав працювати.

Міський голова запропонував інтерактив, бо йому цікаво, що думає молодь про місто й себе в ньому.

Бесіда проходила відверто й на рівних. Відомо, що Борис Філатов зі всіх виділяє саме таку аудиторію. Можливо тому, що колись йому довелося викладати.

У цьому році кількість золотих медалістів вища, ніж торік. 283 проти ста вісімдесяти. Цей феномен теж треба вивчати, бо рік непростий.

Безумовним героєм дня став випускник гімназії №3 Олександр Вергелюк. Золотий медаліст, він ще отримав за результатами ЗНО з математики та фізики у сумі 400 балів! Це рекорд за всю історію загального незалежного оцінювання у нашому місті.

“Готуватися було неважко. Коли почався карантин, з’явилася можливість вдосконалюватися, вирішувати складні завдання. Можливо, завдяки цьому отримав найвищій результат.”

Серед п’яти з половиною тисяч випускників дніпровських шкіл, ці дівчата та юнаки безумовно стали найкращими. Міський голова побажав їм не знижувати темп, адже попереду — доросле життя.