Надскладні операції провели у лікарні ім. Мечникова

Пацієнти – чоловік та жінка похилого віку з аневризмою головного мозку. Однак такі хірургічні втручання не лише врятують їх, а й дозволять вести звичний спосіб життя. Лікарня Мечникова – єдиний медзаклад в області, де подібні операції проводять регулярно.

У лікарні імені Мечникова діє унікальний для Дніпропетровщини ангіографічний центр. Щороку там проводять близько шестисот операцій для пацієнтів з інсультами, аневризмами та розривами судин головного мозку.

У важкому стані до лікарні Мечникова потрапив пан Віктор. У чоловіка діагностували аневризму. На операційному столі йому через стегнову артерію введуть спеціальній катетер.

Інша пацієнтка – пані Галина, має подібний діагноз. Після розриву судини жінка вижила, однак її здоров’я сильно похитнулося. Тож сьогодні їй провели операцію із трепанацією черепа.

Після подібних операцій пацієнти потребують чимало часу на реабілітацію. У середньому вона триває близько шести місяців.