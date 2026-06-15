«Стелі немає зовсім!» Ракетний удар по Дніпру пошкодив унікальний орган та розтрощив коледж!

17:47 15.06.2026
Steli Nemaye Zovsim Raketnyj Udar Po Dnipru Poshkodyv Unikalnyj Organ Ta Roztroshhyv Koledzh

«Стелі немає зовсім!» Ракетний удар по Дніпру пошкодив унікальний орган та розтрощив коледж! У місті вибиті понад тисяча вікон, зокрема – в багатоповерхівках. Чи можна відновити унікальний музичний інструмент, понівечений ворожим залізяччям? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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