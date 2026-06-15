У Кам’янському триває підготовка шкіл до нового навчального року

12:34 15.06.2026
U Kam Yanskomu Tryvaye Pidgotovka Shkil Do Novogo Navchalnogo Roku

Аби школярі зустріли новий навчальний рік та провели осінньо-зимовий період у комфортних та безпечних умовах! У Кам’янському триває модернізація закладів освіти. Наразі у восьми школах ремонтують покрівлю. Ще у п’ятьох закладах працюють над оновленням приміщень та осучасненням системи опалення. Зокрема у гімназії №34 вже завершили ремонт спортивної зали. Тепер вона сучасна та комфортна. Крім цього, в одній із шкіл облаштовують кабінети для майбутніх STEM-лабораторій. Окрему увагу приділяють безпеці освітнього середовища. У ліцеї №39 розпочали ремонт та розширення укриття. Заклад входить до мережі академічних ліцеїв та є одним із 150 навчальних закладів України, де впроваджують пілотний проєкт із профільної освіти. Попри виклики воєнного часу, освіта в Кам’янському стрімко розвивається, покращуються умови навчання дітей.

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