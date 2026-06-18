Пекло у Дніпрі: Фури нищать спальний район! Чому це відбувається?

20:27 18.06.2026
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Пекло у Дніпрі: Фури нищать спальний район! Чому це відбувається? Вже понад 3 місяці мешканці житломасиву “Перемога-6” потерпають від посиленого трафіку. Коли відремонтують об’їзну та яким коштом? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

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