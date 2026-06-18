Юного волонтера із Кам’янського відзначили державною нагородою за підтримку ЗСУ

12:44 18.06.2026
Yunogo Volontera Iz Kam Yanskogo Vidznachyly Derzhavnoyu Nagorodoyu Za Pidtrymku Zsu

Попри юний вік, допомагає Збройним силам України. 11-річний Максим Бородін із Кам’янського отримав державну нагороду “дитина-герой”. Це – відзнака, яку МВС вручає малечі, яка проявляє відвагу у небезпечних ситуаціях. Максим свою нагороду отримав за допомогу нашим захисникам. Вже протягом двох із половиною років хлопець відвідує волонтерський центр після уроків й допомагає плести маскувальні сітки. Разом із Максимом нагороди отримали ще десять дітей з різних регіонів України.

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