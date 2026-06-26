Кам’янське зустрічає свого героя: додому з російського полону поверувся захисник десантно-штурмових військ збройних сил України

Кам’янське зустрічає свого героя. Додому з російського полону повертається захисник десантно-штурмових військ збройних сил України. В російських застінках він провів чотири роки. На захист держави кам’янчанин став ще у 2019 році. З початком повномасштабного вторгнення він разом із побратимами прийняв один із перших ударів ворога. Отримавши поранення у боях, десантник певний час переховувався на тимчасово окупованій території разом з іншими травмованими бійцями, проте згодом потрапив у ворожу неволю. Шлях до визволення розпочався, коли розвідники отримали дані про місцеперебування українських захисників. Загін спеціальної розвідки МВС України «Янголи» спланував та розпочав складну рятувальну операцію. Необхідні ресурси для її успішного проведення спільно надали мер Кам’янського Андрій Білоусов та керівник благодійного фонду «Осоння України» Олександр Крутько. Попри пережиті випробування, молодий чоловік не зламався. Після проходження реабілітації, десантник планує здійснити свою давню мрію — збудувати власний дім.

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