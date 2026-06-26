Кам’янське зустрічає свого героя: додому з російського полону поверувся захисник десантно-штурмових військ збройних сил України

12:32 26.06.2026
Kam Yanske Zustrichaye Svogo Geroya Dodomu Z Rosijskogo Polonu Poveruvsya Zahysnyk Desantno Shturmovyh Vijsk Zbrojnyh Syl Ukrayiny

Кам’янське зустрічає свого героя. Додому з російського полону повертається захисник десантно-штурмових військ збройних сил України. В російських застінках він провів чотири роки. На захист держави кам’янчанин став ще у 2019 році. З початком повномасштабного вторгнення він разом із побратимами прийняв один із перших ударів ворога. Отримавши поранення у боях, десантник певний час переховувався на тимчасово окупованій території разом з іншими травмованими бійцями, проте згодом потрапив у ворожу неволю. Шлях до визволення розпочався, коли розвідники отримали дані про місцеперебування українських захисників. Загін спеціальної розвідки МВС України «Янголи» спланував та розпочав складну рятувальну операцію. Необхідні ресурси для її успішного проведення спільно надали мер Кам’янського Андрій Білоусов та керівник благодійного фонду «Осоння України» Олександр Крутько. Попри пережиті випробування, молодий чоловік не зламався. Після проходження реабілітації, десантник планує здійснити свою давню мрію — збудувати власний дім.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 26.06.2026

8:31 26.06.2026
Gromada Kam Yanskogo Vydilyla Piv Miljona Gryven Na Orgtehniku Ta Speczobladnannya Dlya Vijskovyh

Громада Кам’янського виділила пів мільйона гривень на оргтехніку та спецобладнання для військових

18:44 25.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 25.06.2026

8:31 25.06.2026
Yakshho Te Pro Shho My Govoryly Z Partneramy V Ramkah G7 V Ukrayiny Zyavytsya My Operatyvno Zabezpechymo Umovy Koly Rosiya Bude Zmushena Obraty Myr Zvernennya Prezydenta

Якщо те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з’явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир – звернення Президента

21:52 24.06.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.06.2026

8:25 24.06.2026
Grafik Postachannya Ppo Cze Klyuchovyj Grafik Dlya Ukrayiny Zvernennya Prezydenta

Графік постачання ППО – це ключовий графік для України – звернення Президента

20:18 23.06.2026