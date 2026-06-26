Уже більш ніж 9500 людей повернули з російського полону від початку повномасштабної війни – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Ми продовжуємо повертати людей із російського полону: сьогодні ще 160 військових удома. Майже всі вони були в полоні ще з 22-го року. Захисники Маріуполя, «Азовсталі», всієї Донеччини, інших напрямків. Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного й кожну – і військових, і цивільних, – хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України. Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість у тому числі повернути наших із Росії. Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи. Дякую. І особливо хочу подякувати всім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, – не залишає без належної підтримки. Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути.

Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості: є для України 160 угод, загальний обсяг – більше 10 мільярдів євро. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах. Зараз, за літній час, треба максимально виконати плани стійкості областей і громад. Це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу.

Ми детально говорили з дипломатами по зустрічах і комунікації в червні та липні з нашими партнерами. Все має бути результативним. Головування Кіпру у Європейському Союзі, наступне головування Ірландії… Є важливий прогрес із кластерами, сподіваємося, що може бути подальший рух. Готуємося також і до саміту НАТО в Анкарі, буде й багато двосторонніх форматів. Посилення нашої протиповітряної оборони – це для нас перший пріоритет. Антибалістика, ракети й системи для України та спільний європейський проєкт виробництва антибалістики – потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, я вдячний країнам, які вже разом із нами в антибалістиці. Ця робота триває.

І ще одне.

Українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізовуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну – війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну із собою з України – нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую всім, хто разом із нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя.

Слава Україні!