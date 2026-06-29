В Кам’янському діє програма «Сім’я Героя» – безкоштовні медичні обстеження для родин полеглих захисників

Програма «Сім’я Героя». Безкоштовні обстеження для родин захисників — своєчасна якісна медицина та звичайна людська увага життєво необхідна.

Рідні полеглих воїнів кажуть, справді складно знайти сили жити далі та дбати про себе після непоправної втрати. Спеціальну поїздку на медичне обстеження до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова вкотре організували аби підтримати такі сім’ї. Лікарня ж залишається одним із головних медичних центрів країни. Тут якісна діагностична база, обладнання та висококласні фахівці, тут надають допомогу пацієнтам із найскладнішими діагнозами. Лише за роки повномасштабної війни тутешні лікарі врятували десятки тисяч життів.

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